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Госдеп США предупреждает о терактах в Барселоне

Понедельник, 24 Декабря 2018 12:23
Госдеп США предупреждает о терактах в Барселоне Фото из открытых источников

Представители бюро консульских дел Государственного департамента Соединенных Штатов Америки предупреждают о террористических атаках, которые могут произойти в период празднования Нового года в Барселоне (Испания).

 

"Мы рекомендуем соблюдать повышенную осторожность в местах высокой концентрации автомобильного транспорта в Барселоне в праздничный период. Террористы могут атаковать где угодно, но их приоритетные цели — туристические места, транспортные развязки и другие людные места. Например — район Лас Рамблас", — говорится в сообщении, которое было опубликовано в официальном твиттере бюро консульских дел Госдепа США.

 

Задача бюро — информировать граждан США об опасностях, которые могут подстерегать их в заграничных путешествиях. По данным издания Observador, особенно стоит опасаться на Рождество, которое практически наверняка попытаются омрачить террористы.

 

"Следует опасаться площадей Каталонии и Портала де ла Пау, которые могут быть атакованы на Рождество", — пишет Observador.

 

В августе прошлого года, напомним, в Барселоне произошла целая серия автотерактов, в результате которых погибли шестнадцать человек и пострадали сто тридцать.

 

Ответственность за террористические атаки, один из которых произошел на улице Ла Рамбла, взяла на себя организация "Исламское государство"*. В ячейку ИГ*, которая устраивала теракты, входили двенадцать человек, которые были арестованы или ликвидированы. Испанские правоохранители, впрочем, не исключают существование в Барселоне других ячеек террористов.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости теракты
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