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Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Понедельник, 24 Декабря 2018 08:31
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Фото из открытых источников

281 человек погиб в результате цунами в Индонезии.

 

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф.

 

Пропавшими без вести числятся 57 человек.

 

Напомним, 22 декабря в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Власти предупреждают жителей страны, что цунами может повториться.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Цунами Индонезия
Интернет и СМИ
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