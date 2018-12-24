Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

281 человек погиб в результате цунами в Индонезии.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф.
Пропавшими без вести числятся 57 человек.
Напомним, 22 декабря в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Власти предупреждают жителей страны, что цунами может повториться.
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