Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек

Фото из открытых источников

281 человек погиб в результате цунами в Индонезии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф.

Пропавшими без вести числятся 57 человек.

Напомним, 22 декабря в Индонезии произошло цунами, которое, по всей видимости, возникло из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Власти предупреждают жителей страны, что цунами может повториться.