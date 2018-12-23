Ученые: в будущем озеро Байкал станет океаном

Байкал – горное озеро в Сибири, считается самым глубоким озером в мире (1187 метров ниже уровня Мирового океана). Является достопримечательным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и важной составляющей экологической системы, так как выделяется богатством флоры и фауны.
По последним данным, озеро Байкал (которое давно в простонародье называют морем) в будущем имеет ощутимые перспективы стать океаном. Водоем отличается колоссальной глубиной и непрерывно увеличивается в размерах. Учитывая историю образования и нынешнюю конфигурацию водоема – минимальное движение тектонических плит способно спровоцировать выход озера из берегов.
Образовавшийся при распаде литосфер три миллиона лет назад водоем, может также же путем движения земных плит трансформироваться в океан если не прекратится процесс растяжения земной коры. Наличие возвышенностей по периметру Байкала усугубляет процесс роста площади озера.
Кроме того, вследствие активной и безответственной жизнедеятельности человека, Байкал все сильнее и сильнее подвергается загрязнению. Актуальная проблема прорабатывается путем организации образовательных мероприятий по повышению экологической грамотности населения. Также к проблеме спасения Байкала от загрязнения привлекаются волонтерские и детские организации.
Как я уже писал ренее, после того, как американский чиновник подтвердил, что в рамках решения презид...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Запретили устанавливать табло с курсами валют потому что они оскорбляют чувства верующих в российскую экономику.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.