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NASA показало видео, как космонавты заново учатся ходить на Земле

Суббота, 22 Декабря 2018 10:15
NASA показало видео, как космонавты заново учатся ходить на Земле Фото из открытых источников

Пресс-служба Американского космического агентства обнародовала видео, на котором отражено, как космонавт по фамилии Фейстел после возвращения из невесомости учится вновь ходить по Земле, видео смотрите ниже

 

Проблема длительного нахождения в условиях отсутствия гравитационного поля находит своё отражение в функционировании опорно-двигательного аппарата космонавтов и влечет за собой необходимость трудоемкого восстановительного процесса. Как показано в видео-материале, необходимость преодолеть короткий отрезок пути по прямой траектории, с закрытыми глазами, оказывается очень сложной задачей для космонавта.

 

Космонавт продублировал данное видео на страничке своего личного аккаунта в социальной сети. Как известно, он провёл в невесомости более 200 дней, что негативно сказалось на его пространственном интеллекте по возвращению на Землю, несмотря на обязательные ежедневные тренировки космонавтов на станции. При этом тело человека неминуемо меняется после долгосрочного пребывания в условиях невесомости. По возвращению космонавтов из экспедиции они в обязательном порядке подвергаются ряду испытаний, чтобы отразить приобретённые изменения.

 

Отслеживать эти изменения очень важно для подготовки к отправке людей на более длинные космические экспедиции, эти данные позволят планировать новые миссии в космосе.

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Иванова Мария Опубликовано в В мире   Теги Новости космнавт
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