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МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд

Среда, 19 Декабря 2018 08:53
МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд Фото из открытых источников

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму stand-by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Об этом говорится в распространенном заявлении МВФ по итогам заседания руководящего органа.

 

Первый транш в размере $1,4 млрд Украине будет предоставлен немедленно. Остальная часть будет предоставляться по итогам проводимых каждые полгода обзоров экономики страны, пишет ТАСС.

 

Во время совещания Совет директоров "принял к сведению решение Украины аннулировать договоренность" прежней четырехлетней расширенной программе финансирования (EFF) в размере $17,5 млрд. Ее утвердили в марте 2015 года, и она должна была завершиться в марте 2019 года. В рамках этой программы украинское правительство получило четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

 

В МВФ подчеркнули, что экономическая программа "будет основываться на прогрессе, достигнутом в рамках соглашения EFF". Механизм stand-by станет "ключевым элементом" для экономической политики украинских властей в 2019 году, макроэкономической и финансовой стабильности страны. Как указывают в Фонде, в рамках программы усилия "будут сконцентрированы на четырех приоритетных задачах": ужесточение налогово-бюджетной политики; снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса; укрепление финансового сектора; структурные реформы, направленные на улучшение налогового администрирования и приватизацию.

 

"Украинские власти успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества, - отметил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. - Взвешенная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкий обменный курс помогли [Киеву] сократить дефицит бюджета и счета внешних текущих операций".

 

По словам Липтона, "дальнейший прогресс в деле проведения реформ по приватизации и по борьбе с коррупцией поможет привлечь инвестиции и улучшить деловой климат в целом". Он указал на необходимость реализации закона об антикоррупционном суде, приватизации крупных госпредприятий, оптимизации нормативной базы и проведения земельной реформы. Первый замглавы МВФ указал на возможные "значительные риски, как внутренние, так и внешние" для осуществления программы.

 

Ранее о решении Совета директоров МВФ сообщил президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook. "Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард одобрила 14-месячную программу поддержки экономики в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд", - сказано в сообщении. 

 

19 октября Международный валютный фонд обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом, которое еще должен утвердить Исполнительный совет, о новой 14-месячной программе поддержки экономики Украины в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд. Она заменит программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. За несколько часов до этого заявления премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен ($303,2) за 1 тыс. куб м. По его словам, Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины МВФ
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