Скончался самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

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Скончался миллиардер Альберт Фрер — руководитель крупного холдинга Groupe Bruxelles Lambert и самый богатый житель Бельгии. Фрер, как сообщили официальные представители холдинга GBL, умер сегодня утром на девяносто третьем году жизни.

"С прискорбием сообщаем о смерти Альберта Фрера — человека, который управляя холдингом на протяжении трех десятков лет, превратил его в одно из самых успешных предприятий Европы", — цитирует сообщение представителей GBL информационный портал "НьюИнформ".

Авторитетный журнал Forbes называл Альберта Фрера "лучшим бизнесмен Европы в последней четверти двадцатого столетия" и оценивал его состояние почти в шесть миллиардов американских долларов.

Аналитики считают, что именно под руководством Фрера холдинг GBL достиг впечатляющих высот, позволивших Бельгии занять свое место в мировой экономической системе. Кроме холдинга GBL, которым Фрер руководил до самых последних лет, бизнесмену принадлежали значительные доли в нефтедобывающей компании Total, алкогольной компании Pernod Ricard, а также в компании-производителе цемента LafargeHolcim и целом ряде компаний меньшего калибра.