Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, заявил его сын и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший на 95 году жизни скончался в ночь на субботу.
"Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить", — говорится в заявлении Буша-младшего.
Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, назвав 41-го американского президента великим человеком, обладавшим выдающимися лидерскими качествами и вдохновлявшим поколения американцев служить отечеству.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
Все мы привыкли слышать о том, что в России живет самое не толерантное общество, готовое растоптать ...
Живописный водоем, который находится на краю обрыва. Есть на карте Европы совершенно необыкновен...
- Милый, что тебе привезти из Италии?
- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.