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Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший

Суббота, 01 Декабря 2018 11:08
Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший Фото из открытых источников

Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, заявил его сын и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший на 95 году жизни скончался в ночь на субботу.

 

"Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить", — говорится в заявлении Буша-младшего.

 

Соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего уже выразили президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, назвав 41-го американского президента великим человеком, обладавшим выдающимися лидерскими качествами и вдохновлявшим поколения американцев служить отечеству.

 

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
 

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