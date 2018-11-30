США будут доминировать над Китаем в торговой войне

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Торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой будет лишь усиливаться в обозримом будущем — пишет аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs.

Аналитики уверены, что торговая война с Китаем позволит Штатам вернуть в страну крупнейшие производства. Соответственно, конфликт в торговой сфере позволит Вашингтону доминировать над Пекином.

"Сейчас, когда все ждут встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20, обсуждаются разные сценарии развития событий. Есть, например, оптимистичный сценарий, по условиям которого США и КНР откажутся от уже введенных друг против друга ограничений. Но это крайне маловероятный вариант. Гораздо более реальным выглядит сценарий, при котором пошлины на импорт будут только расти, то есть, торговая война пойдет по пути дальнейшей эскалации", — говорят аналитики Goldman Sachs.

Если Америка повысит тарифы на импорт товаров из Китая, то китайская экономика будет вынуждена замедлить рост, т.к. экспорт ощутимо снизится. Китайские власти смогут сглаживать негативные эффекты, ослабляя юань (это сделает товары из Китая более конкурентоспособными), но в конечном итоге экономика Китая пострадает от торговой войны гораздо в большей степени, чем экономика США, которая наоборот получит рост благодаря возвращению производств, вынесенных американскими компаниями в КНР.