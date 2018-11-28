В Бельгии врачей впервые обвинили в ошибочной эвтаназии

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Первое в мировой истории дело об ошибочной эвтаназии, которое расследует полиции Бельгии, является довольно запутанным — пишет издание The Guardian в специальном материале, посвященном трагической ошибке.

Бельгийские правоохранители, по данным издания, заинтересовались эвтаназией тридцативосьмилетней женщины, которую усыпили в 2010 году, после того, как стало известно о многочисленных нарушениях, которыми сопровождалась эта специфическая процедура.

Пациентку, которая подверглась эвтаназии, звали Тина Нис — женщина страдала от синдрома Аспергера. Это, если что, расстройство аутистического спектра, с которым живут многие миллионы людей.

"Психиатры, которые одобрили запрос на эвтаназию 38-летней женщины, живущей с синдромом Аспергера, действовали, судя по всему, очень непрофессионально, так как это не та болезнь, которая провоцирует невыносимые страдания, требующие усыпления", — говорят эксперты, попытавшиеся разобраться в ситуации.

Эвтаназия — довольно распространенная практика в Бельгии. С 2002-го года в стране усыпили более десяти тысяч тяжелобольных людей.