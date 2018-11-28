Митинг против российского бизнеса: националисты взяли в осаду ТЦ в Киеве

В столице Украины проходит акция протеста, направленная против присутствия в стране российского бизнеса — около полусотни активистов, участвующих в акции, собрались у киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.
Националисты, скрывающие лица балаклавами, заблокировали ТРЦ Ocean Plaza и сложили у входа в здание автомобильные покрышки, как бы намекая на то, что акция может проходить и по более горячему сценарию. Протестующие, при этом, заявляют, что не планируют поджигать покрышки.
На витринах ТРЦ виднеются написанные краской антироссийские лозунги, обращенные в том числе и к российскому бизнесу, который, как считают украинские националисты, должен покинуть Незалежную.
На месте событий дежурят правоохранители и пожарные.
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