Митинг против российского бизнеса: националисты взяли в осаду ТЦ в Киеве

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В столице Украины проходит акция протеста, направленная против присутствия в стране российского бизнеса — около полусотни активистов, участвующих в акции, собрались у киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Националисты, скрывающие лица балаклавами, заблокировали ТРЦ Ocean Plaza и сложили у входа в здание автомобильные покрышки, как бы намекая на то, что акция может проходить и по более горячему сценарию. Протестующие, при этом, заявляют, что не планируют поджигать покрышки.

На витринах ТРЦ виднеются написанные краской антироссийские лозунги, обращенные в том числе и к российскому бизнесу, который, как считают украинские националисты, должен покинуть Незалежную.

На месте событий дежурят правоохранители и пожарные.

Очередной виток эскалации отношений между Москвой и Киевом произошел после того, как СМИ сообщили об инциденте в Керченском проливе, где морскими силами погрануправления ФСБ России были задержаны украинские корабли, нарушившие границы РФ. Украинские власти отреагировали на инцидент весьма своеобразно — в частности, объявили в нескольких областях военное положение.