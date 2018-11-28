Среда 28 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Митинг против российского бизнеса: националисты взяли в осаду ТЦ в Киеве

Митинг против российского бизнеса: националисты взяли в осаду ТЦ в Киеве

Вторник, 27 Ноября 2018 15:35
Митинг против российского бизнеса: националисты взяли в осаду ТЦ в Киеве Фото из открытых источников

В столице Украины проходит акция протеста, направленная против присутствия в стране российского бизнеса — около полусотни активистов, участвующих в акции, собрались у киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

 

Националисты, скрывающие лица балаклавами, заблокировали ТРЦ Ocean Plaza и сложили у входа в здание автомобильные покрышки, как бы намекая на то, что акция может проходить и по более горячему сценарию. Протестующие, при этом, заявляют, что не планируют поджигать покрышки.

 

На витринах ТРЦ виднеются написанные краской антироссийские лозунги, обращенные в том числе и к российскому бизнесу, который, как считают украинские националисты, должен покинуть Незалежную.

 

На месте событий дежурят правоохранители и пожарные.

 

Очередной виток эскалации отношений между Москвой и Киевом произошел после того, как СМИ сообщили об инциденте в Керченском проливе, где морскими силами погрануправления ФСБ России были задержаны украинские корабли, нарушившие границы РФ. Украинские власти отреагировали на инцидент весьма своеобразно — в частности, объявили в нескольких областях военное положение.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина
 

Главное за сутки
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington…
Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией  Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом, сообщает ТАСС. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на депутата…
"Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре "Роскосмос": Все дефекты на "Восточном" были устранены в октябре Замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома "Восточный" нет, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса"). "Силами подразделений "Роскосмоса" замечание в связи с деформационным…
Читайте также
Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым Обнародованы новые видеозаписи с Петровым и Бошировым Полиция Великобритании опубликовала кадры камер видеонаблюдения, на которых запечатлены россияне, которых официальный Лондон считает исполнителями нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Предполагаемые служащие российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов,…
Ховербайк перейдет на службу к полицейским в ОАЭ Ховербайк перейдет на службу к полицейским в ОАЭ Власти Дубая (ОАЭ) тратят значительные средства на то, чтобы никто не посмел усомниться в технологической продвинутости эмирата. Недавно, например, для полиции Дубая закупили ховербайки, которые позволят копам повергать нарушителей в…
Почему на Украине хотят запретить продажу камуфляжной формы? Почему на Украине хотят запретить продажу камуфляжной формы? Украинская Верховная рада рассматривает проект закона, который запретит частным лицам приобретать камуфляжную форму и т.н. "частичные атрибуты" вооруженных сил страны. Если документ будет одобрен, что националистические организации, расплодившиеся в современной…
Тема дня
Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов» Anonymous "посадили в лужу" британских ловцов «российских ботов»

Легенды о «кремлеботах» являются именно теми страшными сказками, которыми независимые западные демок...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько времени вы проводите в соцсетях?

Более 2 часов в день - 14%
По несколько часов ежедневно - 10%
Пару раз в день проверяю ленту, отвечаю на сообщения - 13.3%
Немного, захожу несколько раз в неделю - 15%
Не пользуюсь соцсетями - 46.2%

Всего голосов:: 472

 

Анекдот дня

Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях. Но качество фотоаппаратов снижается с каждым годом.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла Учёные: Антарктида тает из-за скрытого геотермального источника тепла
В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела В Сети появилось изображение первого в мире сканера всего тела
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.