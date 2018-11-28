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США, гудбай! Ливан выбрал военную помощь России

Вторник, 27 Ноября 2018 15:09
США, гудбай! Ливан выбрал военную помощь России Фото из открытых источников

Власти Ливана приняли предложение Российской Федерации о безвозмездной военной помощи. Этот факт, как отмечают компетентные эксперты, указывает на то, что Ливан рассматривает Россию в качестве более надежного, чем США, стратегического партнера.

 

Премьер-министр Ливана Саад Харири сделал официальное заявление, из которого следует, что страна принимает предложение РФ о безвозмездной военной помощи. То есть, недавно появившиеся в СМИ публикации, согласно которым Ливан отказывается от российской помощи под давлением Соединенных Штатов Америки, не соответствуют действительности.

 

Вашингтон, если что, является крупнейшим спонсором ливанских вооруженных сил — с 2006 года объем американских средств, потраченных на поддержку Ливана, достиг полутора миллиардов долларов. Однако американцы, как уверены власти Ливана, не способны обеспечить безопасность в регионе.

 

"За последнюю четверть века на Ближнем Востоке очень сильно изменилась геополитическая ситуация. Ливан некоторое время контролировался Сирией, однако в результате западного вмешательства Дамаску пришлось уйти из страны. Теперь Ливан оказался в зоне американского влияния, но всем известно, что США — это крайне ненадежный партнер, поэтому российская помощь поможет создать правильный баланс сил в регионе", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Александра Михайлова, руководителя Бюро военно-политического анализа.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Ливан
 

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