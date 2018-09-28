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Политолог Артур Атаев назвал прорывом решение территориального вопроса главами Ингушетии и Чечни

Пятница, 28 Сентября 2018 13:31
Политолог Артур Атаев назвал прорывом решение территориального вопроса главами Ингушетии и Чечни Фото из открытых источников

Заключение соглашения о границе между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым является совершенно новой формой решения территориального спора между субъектами на постсоветском пространстве и в этом смысле может послужить примером для других территорий, столкнувшихся с подобными конфликтами. Такое мнение высказал политолог, руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев.

 

Накануне стало известно, что Евкуров и Кадыров подписали в Магасе соглашение о закреплении административной границы между двумя регионами, которая не была четко установлена со времен раздела Чечено-Ингушской АССР уже после распада СССР. Как указано на странице Евкурова в Instagram, стороны закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года. Главы обеих республик уже назвали соглашение историческим – документ ставит точку в распрях, длившихся более 25 лет, и будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции двух республик, укреплению дружбы и братства.

 

«Отмечу, что это совершенно новая форма решения территориального спора. До сегодняшнего дня на постсоветском пространстве я, пожалуй, таких аналогов не знаю. Между Киргизией и Узбекистаном идут споры, между Арменией и Азербайджаном. Даже внутри прибалтийских республик есть недомолвки и проблемы. Наше постсоветское пространство, оно покалечено вот такими территориальными конфликтами, и то, как этот вопрос решили Евкуров и Кадыров – это однозначно прорыв в буквальном  смысле слова», - считает Артур Атаев.

 

По мнению политолога, на данном этапе эта форма урегулирования имеет более декларативную составляющую. «Я еще не имею оснований утверждать, что население приняло это решение. Мы знаем, что накануне в день подписания в Ингушетии инициировались массовые акции протеста. Для многих такая форма решения конфликта стала неожиданностью, но тем не менее факт на лицо – то, что эти политики имеют политическую волю к решению конфликта», - отметил эксперт.

 

По его словам, благодаря подписанному документу был заложен первый серьезный камень в решение территориального вопроса между двумя республиками. Это будет способствовать «укреплению государственности обоих народов, укреплению России, укреплению политической составляющей как регионального, так и федерального уровня», считает Артур Атаев. Эксперт выразил надежду, что такая форма решения территориального спора будет использована другими территориями, которые столкнулись с подобными конфликтами.

 

Политолог также отметил роль федерального центра в урегулировании ситуации. «На подписании соглашения в Магасе присутствовал полпред Президента РФ в СКФО Александр Матовников. И он фактически регулировал и модерировал этот процесс. Поэтому это однозначно стабилизирующая составляющая федерального центра присутствует», - сказал Артур Атаев. 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Ингушетия Чечня
 
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