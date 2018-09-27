МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине

Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между Киевом и Международным валютным фондом.
По некоторым сведениям, речь идет о дальнейшем повышении тарифов на газ. Кроме того, Международный валютный фонд настаивает на осуществлении антикоррупционной реформы, принятии нового сбалансированного бюджета, а также реорганизации Государственной фискальной службы.
Вот такие нехитрые требования, которые Киев, как отмечают многие эксперты, выполнить неспособен. Учитывая это усложняющее переговоры обстоятельство, Украине, судя по всему, придется договариваться с МВФ в режиме stand-by о новом кредите на пять или шесть миллиардов американских долларов, который будет выдан стране на двенадцать-пятнадцать месяцев.
Новые переговоры между Киевом и МВФ будут проходить в условиях низкого доверия к стране, что, как отмечают специалисты, потребует от украинского руководства дополнительных усилий.
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