МВФ навал четыре условия для предоставления кредита Украине

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Украинским властям придется выполнить еще четыре условия МВФ, если они планируют получать новые кредиты от этой организации. Соответствующей информацией, как сообщает Федеральное агентство новостей, поделились инсайдеры, близкие к переговорам между Киевом и Международным валютным фондом.

По некоторым сведениям, речь идет о дальнейшем повышении тарифов на газ. Кроме того, Международный валютный фонд настаивает на осуществлении антикоррупционной реформы, принятии нового сбалансированного бюджета, а также реорганизации Государственной фискальной службы.

Вот такие нехитрые требования, которые Киев, как отмечают многие эксперты, выполнить неспособен. Учитывая это усложняющее переговоры обстоятельство, Украине, судя по всему, придется договариваться с МВФ в режиме stand-by о новом кредите на пять или шесть миллиардов американских долларов, который будет выдан стране на двенадцать-пятнадцать месяцев.

Новые переговоры между Киевом и МВФ будут проходить в условиях низкого доверия к стране, что, как отмечают специалисты, потребует от украинского руководства дополнительных усилий.