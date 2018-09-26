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Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России?

Среда, 26 Сентября 2018 08:39
Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Фото из открытых источников

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией и рассказал, что это даст всей Северо-Восточной Азии.

 

Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная Азия получит ещё более прочный краеугольный камень для своего мира и процветания, — сказал Абэ, выступая на Генассамблее ООН.

 

Японский премьер рассказал, что с российским лидером Владимиром Путиным он провёл уже 22 встречи и ещё одна намечается в ближайшем будущем, сообщает Лайф. Таким образом, он отметил, что обе стороны пытаются "сдвинуть с места проблему, которая считалась нерешаемой в течение 70 лет".

 

Напомним, в ходе Восточного экономического форума президент России предложил премьеру Японии подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Россия Япония
 
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