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Почему Трамп отказался от торговой войны с ЕС?

Среда, 25 Июля 2018 12:37
Почему Трамп отказался от торговой войны с ЕС? Фото из открытых источников

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп произвел довольно внезапный маневр, когда обратился к руководителям Европейского союза с предложением о взаимной отмене пошлин. Почему Трамп решил отказаться от торговой войны — объяснил Станислав Бышок, политический аналитик организации CIS-EMO.

 

Трамп, напомним, в очередной раз шокировал мировую общественность, когда написал у себя в "твиттере", что США готовы оставить в прошлом все существующие барьеры, пошлины и субсидии, если на такой же шаг пойдет ЕС.

 

Что это? Конец так толком и не начавшейся торговой войны между Штатами и Европой? Или элемент какого-то хитрого плана, созревшего в голове у президента США?

 

"Следует помнить о том, что стратегия Трампа, как переговорщика, заключается в сохранении максимального пространства для маневра, то есть, делая противоречивые заявления, американский лидер оставляет за собой место для осуществления политических маневров любой сложности. При этом, Трамп был и остается приверженцем протекционизма, то есть говорить о завершении торговой войны пока рано", — цитирует Бышока информационный ресурс politexpert.net.

 

Аналогичной стратегии Трамп, как добавил политолог, придерживался перед встречей с лидером КНДР, а также накануне переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости торговая война
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