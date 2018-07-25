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Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин

Среда, 25 Июля 2018 08:30
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС.

 

Представители "Евросоюза завтра [25 июля] приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку", написал Трамп. "У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!" - предложил глава государства.

 

По мнению президента, такие меры приведут к "свободному рынку и справедливой торговле". "Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут [идти на такой шаг]!" - выразил уверенность Трамп.

 

Президент США проведет 25 июля в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Многие эксперты рассматривают эту встречу как последний шанс для предотвращения полномасштабной торговой войны между США и ЕС. Ранее официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил, что на переговорах с Трампом Юнкер не намерен делать каких-либо конкретных предложений по взаимной торговле. Он напомнил, что позиция ЕК заключается в защите принципа свободной и открытой торговли.

 

В свою очередь во вторник официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил журналистам, что президент на встрече поднимет темы торговли и борьбы с терроризмом.

 

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США. Агентство Bloomberg сообщало, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США Европа
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