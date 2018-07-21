Кризис в Тунисе позволяет контрабандистам беспрепятственно спонсировать терроризм

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Контрабанда для Туниса, где царит сложная политико-экономическая обстановка, обычное дело. Деньги от этого вида теневой деятельности идут на спонсирование терроризма.

Спецслужбы Туниса в ходе операции 18 июля арестовали трех членов банды, занимавшейся контрабандой между Турцией, Тунисом и Ливией. Рейд состоялся при участии сотрудников Национальной комиссии по расследованию террористических и организованных преступлений при Главном управлении национальной безопасности Эль-Горджани.

Трое контрабандистов участвовали в переброске денежных средств из Турции в Ливию через Тунис. Остальные члены банды разыскиваются. Всего правоохранители изъяли 92 500 динаров. Кроме денег при них оказалось 45 килограммов серебра, 4 телефона и три автомобиля. Как выяснилось, часть товара предполагалось продать на территории Туниса.

Этот инцидент – не единичный случай. Ранее сообщалось, что военные нацгвардии арабской республики задержали шесть грузовых автомобилей и одно такси, в которых также находились контрабандные товары. Их общая стоимость составила почти 380 тысяч динаров. Попытки провезти контрабанду зафиксированы в разных районах страны.

Когда в регионе налажен незаконный, теневой товарооборот, это говорит о серьезной степени нестабильности в стране. Собственно, таково положение дел в государствах Северной Африки. Тунис и несколько соседних с ним стран включены в рейтинг стран, которые попустительствуют отмыванию денег в офшорах и никак с этим не борются. Финансы, полученные незаконным путем, считают специалисты, могут использоваться для поддержания террористических группировок. Эти выводы привели к тому, что Тунис включен в «черный список» государств, обеспечивающих деятельность незаконных вооруженных формирований.

Однако террористическая угроза – не единственная беда республики на севере Африки. К ней нужно добавить экономический кризис и тяжелую криминогенную обстановку. При этом власти, и прежде всего, 92-летний президент Беджи Каид Эс-Себси, ничего не могут с этим сделать. В частности глава страны лишь раз за разом продлевает чрезвычайное положение. Эта мера не добавляет ему популярности, утраченной в неудачных попытках справиться с кризисом в стране и убедить граждан в том, что все находится под контролем.

Полиции поручено усилить патрули. Однако это не спасает ситуацию. На границе Туниса с Алжиром 8 июля произошел теракт. Сами стражи порядка также подвергаются нападениям. Одно из последних произошло 12 июля на пляже отеля. Все это власти пытаются замаскировать и изобразить эффективную деятельность, ставя под удар законопослушных и неопасных иностранных граждан. Так, недавно в порту Сфакса задержали судно Ural, которое прибыло из Новосибирска и вынужденно остановилось в гавани по причине поломки.

Мировому сообществу очевидно, что Тунис не может самостоятельно справиться с угрозами. Он нуждается в кардинальных изменениях политической обстановки. Разгул криминала отпугивает не только путешественников, но и инвесторов, а без них экономику этой туристической стране не наладить. При этом престарелый президент неохотно принимает помощь других государств, опасаясь, что иностранные партнеры разглядят то, что удается скрывать на расстоянии.