NBC: Иран готов к масштабным кибератакам в США и ЕС

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Иранские хакеры собираются атаковать американские и европейские компании. По крайней мере, об этом свидетельствует информация от источников издания NBC в правительстве.

Если верить изложенным в NBC данным именно власти Ирана собираются совершать кибернетические козни на территории Европы и Соединенных Штатов. А основными мишенями для дестабилизации в государствах электросети, а также другие технологические организации. По этой причине США собирается усилить контроль за интернет ресурсами, а также постараться максимально распространить полученную информацию в компетентных кругах.

Стоит отметить, что все данные, предоставленные изданием вовсе не имеют никакого подтверждения. Однако NBC уверяет, что атаки произойдут в ближайшее время. В свою очередь, представитель Ирана при ООН Алирезы Мирусефи опроверг подобные утверждения. Постпред заверил, что его государство вовсе не собирается вступать в кибернетическое противостояние. В Иране предполагают, что подобные нападки со стороны Соединенных Штатов вызваны желанием усиления контроля в отношении государства. Не отрицают здесь и возможности интернет атаки со стороны американского правительства.