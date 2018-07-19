Япония отвернулась от Ирана в пользу России и Китая

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Спровоцированный санкциями Соединенных Штатов Америки отказ Японии от иранской нефти является выгодным для России шагом. Соответствующими мыслями с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня" поделился Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Если бы от иранской нефти отказался Китай, то это было бы настоящей, в отличие от отказа Японии, проблемой. Но Китай — это не Япония, которая является фактически оккупированной Штатами страной. Пекин придерживается жесткой политики в отношении Вашингтона и не собирается идти у американцев на поводу. Тем более, что отказ Японии от иранской нефти понизит стоимость этого ресурса для Китая", — говорит эксперт, отмечая, что Китай покупает у Ирана нефть в достаточно больших объемах и не планирует сокращать их.

Япония, тем временем, готовится к полному отказу от импорта нефти из Ирана, поэтому уже в сентябре Токио будет искать альтернативных поставщиков углеводородов, среди которых рассматриваются ОАЭ и Саудовская Аравия.

В чем тут выгода для России? Фролов говорит, что любые осложнения с экспортом нефти из Ирана способствуют подорожанию нефти, плюс, из-за возможных перебоев с поставками Россия получает новых покупателей углеводородов.