К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран

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Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что на Украине признали «ничтожность» санкций против Крыма, пишет Газета.ру.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.