К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран

Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данные страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС.
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