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Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании

Суббота, 14 Июля 2018 10:23
Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании Фото из открытых источников

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.

 

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома в Эймсбери, принадлежащего пострадавшему от токсина Чарли Роули.

 

«Ученые подтвердили, что вещество, содержащееся во флаконе, — это "Новичок"», — говорится в заявлении.

 

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля, напоминает Лента.ру.

 

В полиции ранее заявляли, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».

 

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». Москва обвинения отвергает.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новичок
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