Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома в Эймсбери, принадлежащего пострадавшему от токсина Чарли Роули.
«Ученые подтвердили, что вещество, содержащееся во флаконе, — это "Новичок"», — говорится в заявлении.
Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля, напоминает Лента.ру.
В полиции ранее заявляли, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».
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