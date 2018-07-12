Апокалипсис уже начался: Пыльная буря накрыла Аризону

Фото из открытых источников

Девятого июля 2018-го года жители американского штата Аризона пережили сильнейшую за многие годы песчаную бурю, которая, как отмечают очевидцы, очень напоминала "репетицию апокалипсиса". Для того, чтобы поразиться мощности стихии, посмотрите видео ниже.

Видеоролик был записан Майком Олбински — этот человек называет себя охотником за бурями, так что он, уж будьте уверены, знает толк в подобных природных явлениях. Комментируя грандиозную пылевую бурю в Аризоне, Майк признается, что в какой-то момент страшно стало даже ему.

"Я повидал всякое, но вот эта буря... Это было просто нечто — я даже не подозревал, что такое вообще бывает. Картина, которую я увидел по мере приближения бури, напоминала картину апокалипсиса. В общем, я под глубоким впечатлением", — говорит эксперт.

Нулевая видимость, с которой столкнулись застигнутые бурей водители, стала причиной остановки движения на трассах Аризоны. Авиасообщение над штатом тоже пришлось прекратить. Самый сильный удар стихии достался городу Финикс, который буквально засыпало песком.

Отдельная проблема — ураганный ветер, который и принес тонны песка. Он оставил без электричества тысячи людей, а также привел к многочисленным разрушениям инфраструктуры.