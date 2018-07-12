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А в Киеве снова "Евромайдан". Теперь из-за "евроблях"

Четверг, 12 Июля 2018 10:53
А в Киеве снова &quot;Евромайдан&quot;. Теперь из-за &quot;евроблях&quot; Фото из открытых источников

В центре украинской столицы снова протестные акции, на этот раз спровоцированные владельцами автомобилей с так называемыми "евробляхами", то есть с европейскими номерами. Украинские автомобилисты требуют принятия просто и понятного законодательства, позволяющего легально ввозить в страну машины из ЕС.

 

Машины с "евробляхами", как сообщают украинские СМИ, перекрыли дороги в правительственном квартале Киева, чем создали грандиозную пробку, серьезно усложняющую автомобильное движение в столице. Новый "Евромайдан на евробляхах" заблокировал движение от площади Славы до Верховной рады и Дома правительства, то есть, речь идет о пробке в несколько километров.

 

Участники протестной акции говорят, что собираются перекрывать дорогу в бессрочном режиме — до тех пор, пока не решится ситуация с "евробляхами".

 

В чем, собственно, проблема? В данный момент Украину наводнило большое количество автомобилей с пробегом из Европы, которые были ввезены в страну без необходимой легализации. Ездить на нерастаможенных машинах, однако, становится все сложнее — с недавних пор украинские правоохранители получили право конфисковать такие транспортные средства. Растаможка, при этом, стоит слишком дорого.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Киев
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