А в Киеве снова "Евромайдан". Теперь из-за "евроблях"

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В центре украинской столицы снова протестные акции, на этот раз спровоцированные владельцами автомобилей с так называемыми "евробляхами", то есть с европейскими номерами. Украинские автомобилисты требуют принятия просто и понятного законодательства, позволяющего легально ввозить в страну машины из ЕС.

Машины с "евробляхами", как сообщают украинские СМИ, перекрыли дороги в правительственном квартале Киева, чем создали грандиозную пробку, серьезно усложняющую автомобильное движение в столице. Новый "Евромайдан на евробляхах" заблокировал движение от площади Славы до Верховной рады и Дома правительства, то есть, речь идет о пробке в несколько километров.

Участники протестной акции говорят, что собираются перекрывать дорогу в бессрочном режиме — до тех пор, пока не решится ситуация с "евробляхами".

В чем, собственно, проблема? В данный момент Украину наводнило большое количество автомобилей с пробегом из Европы, которые были ввезены в страну без необходимой легализации. Ездить на нерастаможенных машинах, однако, становится все сложнее — с недавних пор украинские правоохранители получили право конфисковать такие транспортные средства. Растаможка, при этом, стоит слишком дорого.