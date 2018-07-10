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Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей

Вторник, 10 Июля 2018 16:35
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех людей Фото из открытых источников

Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщил телеканал Spring News.

 

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.

 

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки, — "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются, пишет РИА Новости.

 

Подробности операции также были засекречены.

 

Пострадавших на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Спасенных ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

 

Что произошло

 

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

 

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. В Таиланде сейчас сезон дождей.

 

Эвакуация из пещеры проходила в три этапа и заняла три дня. В ней принимали участие сотни специалистов со всего мира.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Таиланд
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