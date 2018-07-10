Вдова нобелевского лауреата вырвалась на свободу после 7 лет домашнего ареста

Лю Ся, вдова известного китайского правозащитника Лю Сяобо, награжденного Нобелевской премией мира в 2010 году, смогла покинуть Китайскую Народную Республику после семи лет домашнего ареста.
По данным издания South China Morning Post, пятидесятисемилетняя женщина отправилась в Германию. Однако предполагается, что сперва она прибудет в Финляндию (это подтверждается тем фактом, что сегодня утром ее видели на борту принадлежащего компании Finnair авиалайнера), и только потом вылетит в Берлин. Родственники вдовы Лю Сяобо сообщают о ее намерении "начать новую жизнь" в Европе.
Лю Ся, напомним, была приговорена к домашнему заключению в 2010 году — то есть, после того, как ее супруг получил Нобелевскую премию мира. Власти Китая, при этом, заявляли, что никто не держит женщину против ее воли.
Лю Сяобо скончался год назад в Шэньяне, где он отбывал наказание на "подстрекательство к подрыву действующего в КНР государственного строя". Есть сведения, согласно которым причиной смерти правозащитника стал запущенный рак печени. Правозащитная деятельность Лю Сяобо уходит корнями в 1989 год — он участвовал в акциях протеста, устроенных студентами, однако убеждал их мирно разойтись по домам, чтобы не провоцировать насилие.
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