Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку

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Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News.

"Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10. На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума. К сожалению, я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным", — говорится в письме.

Дэвис отметил, что принятое в пятницу решение "четко высветило проблему".

В свою очередь Telegraph сообщает, что некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

Сама Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Дэвиса, пишет РИА Новости.

В пятницу газета Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.

Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Соединенное королевство предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должен быть опубликован на следующей неделе.