Понедельник 09 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку

Понедельник, 09 Июля 2018 08:11
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Фото из открытых источников

Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News.

 

"Как вы знаете, за последний год было значительное число поводов, по которым я был несогласен с политическим курсом Даунинг-стрит, 10. На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще было возможно реализовать мандат референдума. К сожалению, я считаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это менее и менее вероятным", — говорится в письме.

 

Дэвис отметил, что принятое в пятницу решение "четко высветило проблему".

 

В свою очередь Telegraph сообщает, что некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

 

Сама Мэй выразила сожаление в связи с отставкой Дэвиса, пишет РИА Новости.

 

В пятницу газета Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.

 

Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Соединенное королевство предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

 

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

 

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должен быть опубликован на следующей неделе.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Brexit
Главное за сутки
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News. "Как вы знаете, за последний год было значительное…
Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo. По последним данным, по крайней мере 103 человека…
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона. Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще…
Читайте также
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
Великобритания: Россия непричастна к новому отравлению «Новичком»‍ Великобритания: Россия непричастна к новому отравлению «Новичком»‍ Новое отравление "Новичком", произошедшее в Великобритании, не имеет никакого отношения к Российской Федерации — такой вывод, сделанный по результатам предварительного расследования, озвучил заместитель начальника британского министерства внутренних дел. Речь идет…
СМИ: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2" СМИ: руководство США уже не сможет помешать строительству "Северного потока - 2" Санкции против европейских партнеров проекта «Северный поток-2» не помогут президенту США Дональду Трампу помешать строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. По информации издания,…
Тема дня
США обвинили Россию в попытках развала НАТО США обвинили Россию в попытках развала НАТО

Североатлантический Альянс снова боится. И снова - русских... Оказывается, они, не размениваются по ...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там, ...проволока, изолента...

- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.