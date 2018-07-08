В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота

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Власти Турции уволили с госслужбы более 18 тыс. сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном "указе, имеющем силу закона", опубликованном в воскресенье в официальном вестнике Resmi Gazete.

Наибольшее число сотрудников уволено из Главного управления безопасности - почти 9 тыс. человек. Работы лишились также 199 академиков. Уволенные лишаются привилегий госслужащих и не смогут больше работать в госструктурах.

"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях продолжающегося режима ЧП в Турции кабинету не нужно направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.