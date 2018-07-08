В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота

Власти Турции уволили с госслужбы более 18 тыс. сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном "указе, имеющем силу закона", опубликованном в воскресенье в официальном вестнике Resmi Gazete.
Наибольшее число сотрудников уволено из Главного управления безопасности - почти 9 тыс. человек. Работы лишились также 199 академиков. Уволенные лишаются привилегий госслужащих и не смогут больше работать в госструктурах.
"Указ, имеющий силу закона" - это правительственное постановление, которое в условиях продолжающегося режима ЧП в Турции кабинету не нужно направлять для одобрения в парламент. Оно вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete.
Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...
Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.