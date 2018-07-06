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К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая?

Пятница, 06 Июля 2018 12:38
К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? Фото из открытых источников

Любые действия со стороны Соединенных Штатов Америки, направленные на ограничение свободной торговли, будут иметь далеко идущие последствия для глобальной экономики — говорит Тимофей Бордачев, директор европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

 

"О том, что национальная экономическая политика США оказывает колоссальное влияние на мировые рынки, свидетельствует хотя бы решение Европейского союза о введении временных пошлин на сталь", — заявил Бордачев в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

Решение о временных ограничениях на импорт стали, напомним, приняла накануне Еврокомиссия, которая тем самым пытается нивелировать последствия от опасной экономической политики США.

 

"Европейцы опасаются сценария, при котором объем поставок стали в ЕС слишком стремительно увеличится после повышения пошлин на ввоз стали и алюминия в США. Для того, чтобы держать рынок под контролем, в рамках экономической системы Евросоюза будут действовать временные квоты", — говорит Бордачев.

 

Говоря об опасностях, провоцируемых торговой войной между США и ЕС, эксперт упоминает и Китай, который тоже не намерен оставаться в стороне. Если китайцы и европейцы будут отвечать на угрозы, создаваемые Америкой, то структура мировой экономики может измениться в самой значительной степени, а это приведет к довольно печальным последствиям для мировой экономики в целом.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости торговая война
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