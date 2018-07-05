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Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"

Четверг, 05 Июля 2018 08:14
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены &quot;Новичком&quot; Фото из открытых источников

Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

 

По его словам, результаты анализов, указывающие на нервно-паралитическое вещество "Новичок", он получил вечером из Портон-Дауна.

 

При этом Скотланд-Ярд пока не знает, каким образом пострадавшие отравились нервно-паралитическим веществом, пишет РИА Новости. Басу подчеркнул, что пострадавшие в Эймсбери не посещали места в Солсбери, где были Скрипали.

 

По словам Басу, еще предстоит изучить, связаны ли между собой эти два инцидента и идет ли речь о веществе из одной и той же партии. Он добавил, что пока не может делать предположений о том, были ли связаны пострадавшие со Скрипалями, было ли отравление покушением на убийство или случайностью.

 

"У нес нет никаких разведданных или улик, свидетельствующих о том, что они были чьей-то целью. Ничто в их биографии на это не указывает", — пояснил Басу.

 

Расследование продолжается

 

Басу добавил, что расследование ЧП в Эймсбери продолжается, в нем участвуют порядка сотни детективов из контртеррористических подразделений. К работе привлечены представители 12 структур.

 

В четверг глава МВД Британии Саджид Джавид проведет по инциденту в Эймсбери экстренное заседание чрезвычайного комитета.

 

В свою очередь, главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что риск заражения веществом, с которым соприкоснулись двое пострадавших в Эймсбери, низкий, однако следует соблюдать осторожность. Тем, кто бывал в оцепленных сейчас районах Эймсбери и Солсбери, она порекомендовала постирать одежду.

 

"Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы", — сказала Дэвис.

 

Ранее полиция заявила, что граждане Великобритании, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери, той же, где лечились Скрипали. Вначале предполагалось, что они отравились, употребляя наркотики.

 

Дело об отравлении Скрипалей

 

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению веществом A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Расследованием инцидента с отравлением Скрипалей руководит контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новичок
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