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Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним

Суббота, 30 Июня 2018 13:55
Пляж с террористами: почему ваш отдых в Тунисе может стать последним Фото из открытых источников

В разгар туристического сезона каждый надеется, что спланированный заранее отпуск пройдет без эксцессов. Но это не про Тунис. Вторые сутки сотни туристов не могут покинуть страну, поскольку ответственные за логистику компании не смогли выполнить своих обязательств по возвращению отдыхающих домой.

 

Недобросовестность туристических компаний и сопряженных с ними авиаперевозчиков  не единственная проблема в этой стране. Основная опасность кроется в том, что Тунис сегодня стал перевалочным пунктом террористов, а продолжающаяся более шести лет протестная активность фактически поставила государство на грань гражданской войны. Все это делает Тунис курортом опасным для жизни туристов. 

 

Несмотря на это, отдыхающие все еще выбирают данное направление главным образом благодаря низкой цене на путевки. Сотни тысяч туристов, приезжающих в страну северной Африки со всего постсоветского пространства, быстро позабыли, что всего три года назад в Тунисе прогремел одни из самых громких терактов последних лет. Пятизвездочные отели в Порт-эль-Кантауи подверглись атаке вооруженных людей с автоматами. Погибли 39 человек, ранения получили более 40. Среди них были и россияне.

 

При этом число тунисских туроператоров в России растет, в одном только Петербурге работают несколько таких фирм, наиболее известные из которых «HTL» и «Экспресс Тур». В погоне за наживой владельцы этих компаний, Кебайер Лофти и Амами Хатем, соответственно, умудряются рассказывать клиентам о том, что едва ли не каждому туристу приставлен сотрудник безопасности.

 

Конечно, это не так. Совсем недавно следовавший на экскурсию туристический автобус с россиянами был остановлен вооруженными людьми. Отдыхающие чудом не оказались в заложниках. Как выяснилось позже, неизвестными с автоматами оказались членами одной из местных протестных ячеек, которые орудуют по все стране.

 

Регулярные вооруженные столкновения с полицией и террористические акты только усиливают политический кризис в Тунисе и, рано или поздно, разъяренную толпу никто не сможет остановить. Вместе с тем безработица и нищета порождает в местном обществе ненависть по отношению к гостям страны. Расстрелявшим 39 человек в 2015 году был именно тунисец - Сейфуддин Резги, 23-летний студент университета в Кайруане.

 

С каждым годом все больше местных берутся за оружие, примыкая к рядам плотно обосновавшихся в стране террористических организаций. Стоит ли удивляться, что Тунис является основным поставщиков живой силы в отряды воюющих в Сирии боевиков. Другие отправляются творить джихад в Европу. Не так давно в немецком Кельне, был задержан уроженец Туниса Зиф Аллах за подготовку теракта.  

 

Посему в сказки о безопасности, в которой пытаются убедить наших соотечественников тунисские тур операторы, верится с трудом. Никто в Тунисе не может гарантировать вам безопасность, а сервис и логистика, судя по многочисленным отзывам в Сети, оставляют желать лучшего. 

 

 

Торговцы дешевым отдыхом, тот же владелец «HTL» Кебайер Лофти, пытаются удержать свой бизнес на плаву любыми способами. Например, после того как качество предоставляемых его фирмой услуг стало обрастать негативом в публичной плоскости, предприимчивый тунисец заявил, что его якобы успешный бизнес, который он десятилетиями взращивал в России, хотел «отжать» сам бывший президент Туниса Бен Али. 

 

Звучит наигранно. Зато факт, что за Лофти тянется шлейф из уголовных преследований и обвинений в мошенничестве, проверить несложно. Тем не менее, сегодня в стране его позиционируют не мошенником, а светом тунисского туристического сектора, и тот момент, что этот самый туристический сектор опасен для жизни, как видно, мало волнует предприимчивых тунисцев. 

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире   Теги Новости
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