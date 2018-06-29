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В США может появиться 51-й штат

Пятница, 29 Июня 2018 09:06
В США может появиться 51-й штат Фото из открытых источников

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт американского парламента.

 

Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.

 

"Сегодня исторический день. Я горда <…> быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в фейсбуке.

 

Пуэрто-Рико признано территорией США с 1898 года. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

 

Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус островного государства, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением американского парламента.

 

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20180628/1523599587.html

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
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