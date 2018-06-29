В США может появиться 51-й штат

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт американского парламента.
Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.
"Сегодня исторический день. Я горда <…> быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон в фейсбуке.
Пуэрто-Рико признано территорией США с 1898 года. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.
Жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме в 2017 году определили новый политический статус островного государства, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением американского парламента.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180628/1523599587.html
Мир облетела потрясающая новость, озвученная государственным секретаре Соединенных Штатов Америки М...
Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...
Говорят, с сегодняшнего дня в мексиканских ресторанах корейцев кормят бесплатно.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.