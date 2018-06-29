ЕС принял решение продлить санкции против РФ

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о продлении санкций против России еще на полгода. Об этом сообщил источник в структурах ЕС, сообщают РИА Новости.
Такое решение стороны приняли после короткой дискуссии о России, Украины и Минских соглашениях.
В Совфеде отреагировали на решение ЕС. Так, сенатор Константин Косачев отметил, что в Евросоюзе нет единого мнения по вопросу антироссийских санкций. По его мнению, решение ЕС в большей мере касается интересов Украины, нежели России. Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям той части Евросоюза, которая настроена против Москвы, считает сенатор.
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