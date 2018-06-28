Доиграетесь в солдатиков: в Крыму предупредили Киев о последствиях учений у российских границ

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Осуществляя военные маневры у границ Крымского полуострова, украинские вояки занимаются чем-то напоминающим "игру в солдатиков" — говорит Григорий Иоффе, председатель общественной палаты Республики Крым.

"Игра в солдатиков — это, конечно, интересно, но тут главное — не заиграться. Киев старается ассоциировать любое военное действие с политическими вопросами, но получается у него не очень. Отсюда-то и возникает впечатление, согласно которому высшие военные чины Украины просто заигрались", — приводит слова Григория Иоффе Федеральное агентство новостей.

Глава крымской общественной палаты уверен, что Киев стремится любым способом осуществить опасную провокацию, однако Российская Федерация намерена все подобные провокации пресекать на корню.

Ранее, напомним, украинская морская пехота сообщила о проведении ученый в Херсонской области, которая граничит с Крымским полуостровом. В ходе маневров морские пехотинцы ВМС Украины уничтожили условных противников и провели зачистку территории от вооруженных формирований. И все бы ничего, но выглядело (в сообщениях украинской пропаганды) это все так, будто бравые морпехи собрались чуть ли не "возвращать Крым" военным путем.