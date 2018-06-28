Четверг 28 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Доиграетесь в солдатиков: в Крыму предупредили Киев о последствиях учений у российских границ

Доиграетесь в солдатиков: в Крыму предупредили Киев о последствиях учений у российских границ

Четверг, 28 Июня 2018 12:50
Доиграетесь в солдатиков: в Крыму предупредили Киев о последствиях учений у российских границ Фото из открытых источников

Осуществляя военные маневры у границ Крымского полуострова, украинские вояки занимаются чем-то напоминающим "игру в солдатиков" — говорит Григорий Иоффе, председатель общественной палаты Республики Крым.

 

"Игра в солдатиков — это, конечно, интересно, но тут главное — не заиграться. Киев старается ассоциировать любое военное действие с политическими вопросами, но получается у него не очень. Отсюда-то и возникает впечатление, согласно которому высшие военные чины Украины просто заигрались", — приводит слова Григория Иоффе Федеральное агентство новостей.

 

Глава крымской общественной палаты уверен, что Киев стремится любым способом осуществить опасную провокацию, однако Российская Федерация намерена все подобные провокации пресекать на корню.

 

Ранее, напомним, украинская морская пехота сообщила о проведении ученый в Херсонской области, которая граничит с Крымским полуостровом. В ходе маневров морские пехотинцы ВМС Украины уничтожили условных противников и провели зачистку территории от вооруженных формирований. И все бы ничего, но выглядело (в сообщениях украинской пропаганды) это все так, будто бравые морпехи собрались чуть ли не "возвращать Крым" военным путем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина
Главное за сутки
Путин подписал законы о штрафах за анонимайзеры Путин подписал законы о штрафах за анонимайзеры Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, которые вводят ответственность за использование технологических средств, позволяющих обходить блокировки Роскомнадзора. Использование анонимайзеров, как сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, теперь может наказываться штрафами. Документ,…
В правительстве России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту‍ В правительстве России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту‍ Законопроект, предусматривающий подтверждение личности граждан Российской Федерации по номеру мобильного телефона, был изучен экспертами правительственной рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики. Текст соответствующего законодательного документа оказался в распоряжении у…
В Генпрокуратуре подсчитали, сколько мусора приходится на каждого жителя России В Генпрокуратуре подсчитали, сколько мусора приходится на каждого жителя России На каждого жителя Российской Федерации приходится двести пять тонн мусора. Такую цифру в ходе совещания в Иркутске, посвященного проблеме утилизации отходов, назвал Александр Буксман, замгенпрокурора России. По состоянию на первое…

Читайте также
В Италии сообщили об угрозе развала ЕС в течение года В Италии сообщили об угрозе развала ЕС в течение года Будущее Евросоюза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года, такое мнение высказал в интервью Spiegel глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. "В течение года станет ясно, сохранится ли…
Для участия во Всемирном докладе о наркотиках ЮНОДК приглашена делегация НАС РФ Для участия во Всемирном докладе о наркотиках ЮНОДК приглашена делегация НАС РФ В Нью-Йорке состоится обнародование Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией (отмечается 26 июня). Делегация Национального антинаркотического союза НАС, возглавляемая председателем правления Никитой Лушниковым, получила приглашение…
Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". По словам политика, на Берлин приходится 40…
Порошенко ввел санкции против политических партий России Порошенко ввел санкции против политических партий России Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в…
Тема дня
Европейские СМИ: Керченский мост присоединил Крым к России навсегда Европейские СМИ: Керченский мост присоединил Крым к России навсегда

Европейские журналисты нередко поднимают тему Керченского моста и его влияния на ситуацию на полуост...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Говорят, с сегодняшнего дня в мексиканских ресторанах корейцев кормят бесплатно.

Еще »
Самые популярные материалы
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!"
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Новый виток войны в Сирии или Америка идет в наступление? Новый виток войны в Сирии или Америка идет в наступление?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.