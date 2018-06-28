Венгрия ударит по двойным стандартам ЕС, которые применяются к "Северному потоку - 2"

Фото из открытых источников

Венгрия может присоединиться к странам, намеренным голосовать против инициативы Европейской комиссии, в рамках которой на газотранспортную систему "Северный поток - 2" будут распространяться газовые директивы.

Обвинив Еврокомиссию в двойных стандартах, применяемых к перспективному газопроводу, Будапешт продемонстрировал очень важную позицию — считает Станислав Митрахович из Фонда Национальной энергетической безопасности.

О политике двойных стандартов, напомним, заявил накануне Петер Сийярто, глава венгерского министерства иностранных дел и внешней торговли. "Мы не являемся заинтересованной в проекте стороной, так как можем выступить и против него, однако мы сталкиваемся с двойными стандартами, которые Брюссель применяет к газопроводу "Северный поток - 2"", — сказал министр иностранных дел Венгрии.

Комментируя слова Сийярто, Митрахович отмечает, что в данный момент Еврокомиссия пытается обосновать распространение газовых директив на строящийся газопровод, однако Европейский совет препятствует этому. Вопрос будет решаться на голосовании, поэтому позиция, которую приняла Венгрия, является чрезвычайно важной.

"Если четыре страны ЕС будут против газовых директив, то соответствующее решение заблокируют. А уже сейчас можно говорить о том, что против будут Германия, Австрия, Венгрия и, возможно, Кипр, который заинтересован в сотрудничестве с Россией", — цитирует эксперта федеральное бизнес агентство "Экономика сегодня".