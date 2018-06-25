Для участия во Всемирном докладе о наркотиках ЮНОДК приглашена делегация НАС РФ

Фото из открытых источников

В Нью-Йорке состоится обнародование Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией (отмечается 26 июня). Делегация Национального антинаркотического союза НАС, возглавляемая председателем правления Никитой Лушниковым, получила приглашение для участия в событии. Доклад ставит цель не только усилить понимание всемирной проблемы, но и содействовать укреплению взаимодействия всех стран в борьбе с наркотиками, негативно влияющими на безопасность и здоровье людей.

В рамках Всемирного доклада о наркотиках ЮНОДК Никита Лушников в своем выступлении представит программы заместительной терапии, применяемые НАС РФ, направленные на отвлечение зависимых от разрушительных привычек и реабилитацию. Реабилитационные центры НАС (https://nasrf.ru/) используют в работе только метод drug-free («свободный от наркотиков»), а также занимаются пропагандой здорового жизни и профилактикой.

По словам Никиты Лушникова, нужно не просто наладить международный диалог, а найти действенный инструмент для замещения наркотических средств. И этот инструмент заложен в интересных для молодежи сферах – IT, спорте, расчистке зон отдыха и парков с применением спецтехники, фитнес-центры и многое другое.