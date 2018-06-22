Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции

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Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию, передает Газета.ру.

«Соглашение по Греции достигнуто», — сообщил источник по итогам совещания в Люксембурге.

Уточняется, что достижение этого соглашения было основной целью заседания.

Ранее сообщалось, что международная организация Европейский механизм стабильности (ESM) одобрила перечисление Греции кредита размером €1 млрд из программы внешней финансовой помощи.

Отмечается, что эти деньги должны пойти на погашение просроченной задолженности. Также в пресс-релизе ESM добавили, что это оставшаяся часть четвертого транша кредита организации. Он был одобрен 22 марта текущего года.