Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию, передает Газета.ру.
«Соглашение по Греции достигнуто», — сообщил источник по итогам совещания в Люксембурге.
Уточняется, что достижение этого соглашения было основной целью заседания.
Ранее сообщалось, что международная организация Европейский механизм стабильности (ESM) одобрила перечисление Греции кредита размером €1 млрд из программы внешней финансовой помощи.
Отмечается, что эти деньги должны пойти на погашение просроченной задолженности. Также в пресс-релизе ESM добавили, что это оставшаяся часть четвертого транша кредита организации. Он был одобрен 22 марта текущего года.
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