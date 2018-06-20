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ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

Среда, 20 Июня 2018 16:54
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий Фото из открытых источников

Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в сообщении организации.

 

Уточняется, что ограничительные меры будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на сельхозтовары. При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона, пишет РИА Новости.

 

В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.

 

Пошлины на сталь и алюминий

 

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

 

Вашингтон обосновал данные меры соображениями национальной безопасности.

 

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

 

Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары. Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США Евросоюз
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