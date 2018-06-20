ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в сообщении организации.
Уточняется, что ограничительные меры будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на сельхозтовары. При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона, пишет РИА Новости.
В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.
В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.
Вашингтон обосновал данные меры соображениями национальной безопасности.
Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.
Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары. Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.
Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на остров...
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200
Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.