ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

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Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в сообщении организации.

Уточняется, что ограничительные меры будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на сельхозтовары. При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона, пишет РИА Новости.

В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

Вашингтон обосновал данные меры соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары. Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.