СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю

За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля.
В израильской армии отметили, что семь ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол». Военные подчеркнули, что продолжать защищать мирное население Израиля, сообщает Газета.ру.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по Газе в ответ на ракетный обстрел.
Тогда сообщалось, что боевики ХАМАС запустили 13 ракет, четыре из которых удалось перехватить. ВВС Израиля атаковали восемь целей в секторе Газа, среди них был цементный завод и три военных соединения ХАМАС.
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