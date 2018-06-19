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Суд Лондона распорядился заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Вторник, 19 Июня 2018 16:54
Суд Лондона распорядился заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза» Фото из открытых источников

Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

 

"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании [активов] против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", - сказано в сообщении.

 

В нем отмечается, что в течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает $50 тыс, пишет ТАСС.

 

"Суд может предоставить "Газпрому" больше времени для составления этого списка. Однако, если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", - сказано в сообщении.

 

Суд также ввел ряд ограничений для "Газпрома", связанных с возможным изменением стоимости активов российской компании в указанных странах.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Газпром Нафтогаз
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