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Меркель приняла ультиматум партии ХСС по ситуации с беженцами

Понедельник, 18 Июня 2018 16:44
Меркель приняла ультиматум партии ХСС по ситуации с беженцами Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум входящего в правительство Христианско-социального союза (ХСС) по вопросу противодействия нелегальной миграции, передает агентство DPA.

 

Накануне сообщалось, что лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер дал Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему беженцев на общеевропейском уровне. В ХСС надеются, что на ближайшем саммите ЕС, который состоится 28 июня, канцлеру удастся согласовать с партнерами компромиссное решение, пишет РИА Новости.

 

Предполагается, что в ином случае мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза, вышлют из ФРГ, а новых беженцев на территорию Германии не пустят.

 

Для этого Зеехофер обяжет федеральную полицию усилить контроль на границе, после чего начнется депортация "отказников". Сам глава МВД заявил, что реализация этих мер намечена на июль.

 

Конфликт из-за мигрантов

 

Конфликт между канцлером и лидером немецких консерваторов Хорстом Зеехофером разгорелся из-за новой концепции в области миграционной политики.

 

В среду в Берлине прошла встреча Меркель с лидером ХСС, на которой политики обсудили проект документа. По данным инсайдеров, переговоры окончились безрезультатно.

 

Как пишут СМИ, в "генеральном плане" содержится требование запретить въезд на территорию Германии тем беженцам, которые не имеют при себе удостоверений личности или уже получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Эти меры, по замыслу разработчиков, следует реализовать в одностороннем порядке.

 

В то же время федеральный канцлер считает, что действия немецкого правительства необходимо согласовать с другими странами ЕС. Сторонники Меркель указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого функционирует нынешний кабмин. От ХСС документ подписал лично Хорст Зеехофер.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Ангела Меркель беженцы
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