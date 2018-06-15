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Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США

Пятница, 15 Июня 2018 08:20
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Фото из открытых источников

Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

 

В агентстве добавили, что данные меры должны получить одобрение со стороны Еврокомиссии (ЕК). Следующее ее заседание запланировано на 20 июня, пишет Газета.ру.

 

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер подверг критике мнение президента США Дональда Трампа о том, что Европа несправедлива с Соединенными Штатами в сфере торговли.

 

Также ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие власти разрабатывают ответные меры на ввозные пошлины США на сталь и алюминий.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги санкции Европа США
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