Германия: Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом

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Заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в "восьмерку" грозит Европе новым расколом, сказал госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен.

"В качестве ответа на этот твит и провокацию господина Трампа на G7 — если никакого движения со стороны России не будет продемонстрировано и мы пригласим ее, этого никто не поймет. Это группа, которая защищает общие ценности. <…> В этой ситуации мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будут согласны с таким решением", — заявил он.

Ранее Трамп посчитал, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Эту идею поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет РИА Новости.

В Кремле, комментируя слова американского президента, отметили, что Москва делает акцент на других форматах. В МИД предположили, что политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара.