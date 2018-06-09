Вячеслвав Моше Кантор принял участие в открытии монумента в честь жертв концлагеря в Терезине

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5 июня в Терезине, Чехия, состоялось торжественное открытие монумента в память о жертвах концентрационного лагеря Терезиенштадт. От лица всех еврейских общин Европы памятник открыл президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

Уникальный монумент в честь жертв концлагеря, а также шести миллионов жертв Холокоста, был создан известным чешским художником Алешем Веселой. Как пояснил на открытии президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, монумент в виде огромного камня символизирует жестокость гонений против еврейского народа, а также историю стойкости и ответственности.

«Характер камня символизирует вечность скорби, а его огромные размеры – масштабы бремени еврейского народа, - завил Вячеслав Моше Кантор. - Это двойное бремя. С одной стороны, жестокое и невыносимое бремя беспомощности, которую чувствовали жертвы. С другой – неизбежное бремя нашей ответственности за сохранение памяти о Катастрофе [Холокосте]».

«Именно память позволила еврейскому народу выжить в течение тысяч лет его истории, несмотря на непрекращающиеся преследования, – добавил президент ЕЕК. – Такие мемориалы, как этот, служат напоминанием и помогают нам лучше понять историю. Это сейчас жизненно необходимо, поскольку среди нас представители уже последнего поколения очевидцев ужасов Катастрофы».

По мнению Вячеслава Моше Кантора, значимость мемориалов возрастает по мере того, как время уносит человечество всё дальше от ужасающих событий прошлого.

На церемонии открытия монумента также выступили директор Мемориала памяти жертв Терезина Ян Рубинек, посол Государства Израиль в Чешской Республике Даниэль Мерон, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, президент Федерации еврейских общин Чешской Республики Петр Папушек, выжившая в Холокосте Дорис Грождановичова, а также официальные лица из Министерства культуры и Министерства иностранных дел Чехии, дипломаты, лидеры и видные представители чешской еврейской общины, представители руководства ЕЕК и Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), включая президентов еврейских общин всего мира.

Передача монумента в дар мемориалу в Терезине стала кульминацией исполнения обязательств, принятых на себя ЕЕК и его президентом на Четвёртом международном форуме «Жизнь народу моему!», который состоялся в Праге в 2015 году.

Терезин, расположенный в 30 милях от Праги, долгое время был излюбленным местом отдыха чешской аристократии. Однако в 1940 году гестапо превратило город сначала в еврейское гетто, а затем – в концентрационный лагерь, откуда евреи из Чехословакии, Германии, Австрии, Нидерландов и Дании переправлялись в лагеря смерти. За годы войны в Терезине содержалось более 150 тысяч евреев, в том числе 15 тысяч детей.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/