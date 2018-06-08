Премьер Италии поддержал идею Трампа о возвращении России в G8

Новый итальянский премьер Джузеппе Конте поддержал американского президента Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8. Об этом политик написал на своей странице в твиттере, пишет Газета.ру.
По словам Конте, он согласен с позицией американского лидера.
«Россия должна вернуться в Большую восьмерку», — заявил Конте.
Он добавил, что это соответствует общим интересам.
Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что российская сторона делает акценты на других форматах.
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