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В Киеве вырос радиационный фон из-за лесных пожаров в Чернобыле

Среда, 06 Июня 2018 13:55
В Киеве вырос радиационный фон из-за лесных пожаров в Чернобыле Фото из открытых источников

Жители украинской столицы с тревогой следят за сообщениями о лесных пожарах в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — киевские власти говорят, что возгорания не привели к повышению радиационного фона, однако граждане, вооруженные дозиметрами, видят немного другое.

 

Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявляют, что радиационный фон в Киеве не превышает десять микрорентген в час.

 

Но киевляне, у которых есть оборудование для мониторинга фона, говорят о тринадцати-пятнадцати микрорентгенах в час. Безопасным уровнем считается пятьдесят, так что опасности вроде бы нет, но ситуация в целом выглядит тревожно.

 

В чернобыльской зоне отчуждения, напомним, бушуют масштабные пожары — горит, в частности, сухая трава. Площадь возгорания составила десять гектаров. Согласно последним данным, открытое горение уже ликвидировано, то есть в данный момент пожарные борются с отдельными тлеющими очагами.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Чернобыль
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