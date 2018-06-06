"Нормандская четверка" выводит Киев на "очевидные решения" по Донбассу

Одиннадцатого июня состоится встреча глав внешнеполитических ведомств государств, составляющих так называемую "нормандскую четверку". В Берлине встретятся министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии. Политолог Александр Асафов считает, что эта встреча станет своеобразной сверкой позиций, по итогам которой будет прорабатываться дальнейший диалог на уровне президентов.
"Каких-то позитивных ожиданий накануне встречи глав МИД "нормандской четверки" нет, а проблема Донбасса, тем временем, становится все более острой, так как в последнее время здесь отмечается усиление эскалации. То есть, активизация переговоров по деэскалации является просто жизненно необходимой", — приводит слова Асафова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".
Политолог отмечает, что к конструктивному диалогу готовы все участники нормандского формата, кроме стороны, которая должны быть, наоборот, проявлять самую большую заинтересованность — Украины.
"На встрече будут обсуждаться все вопросы, так или иначе связанные с ситуацией в Украине. Обсуждение в нормандском формате должно подтолкнуть Киев к каким-то очевидным решениям, которые помогут в деэскалации", — говорит эксперт.
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