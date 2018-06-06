Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана

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Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго, сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий.

«Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его активности, которая имеет тенденцию к росту, согласно анализу, возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация касается как остававшихся в районах жителей, так и спасателей, медиков и журналистов, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69 человек.

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.