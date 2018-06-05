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В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция

Вторник, 05 Июня 2018 09:16
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция Фото из открытых источников

Финская радиостанция Sputnik, вещающая на русском языке, прекратит существовать — сообщает холдинг Basso Media, заключивший сделку по приобретению частот Sputnik'а.

 

Речь идет, как уточняют СМИ, о единственной в Финляндии русскоязычной радиостанции. Проект, несмотря на такое же название, никак не связан с МИА "Россия сегодня" — радио Sputnik представляет собой детище компании Radio Satellite Finland Oy, которой владеет известный в узких кругах медиаменеджер Сергей Архипов, основатель "Русского радио" и экс-акционер "Русской медиагруппы".

 

Сам Сергей Архипов никак не прокомментировал ситуацию с продажей частот, на которых вещает радио Sputnik.

 

В официальном сообщении, распространенном радиохолдингом Basso Media, отмечается, что бренд Sputnik не будет развиваться холдингом, а заключенная между Basso Media и Radio Satellite Finland Oy сделка касается исключительно частот, то есть, никаким образом не затрагивает персонал радио Sputnik. Стоимость сделки, при этом, не сообщается.

 

Sputnik — русскоязычное радио, которое существовало с 1999-го года. Вещание, судя по данным с сайта проекта, осуществлялось в финских городах Порвоо, Иматра, Котка и Хельсинки, а также в российском Выборге.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Финляндия
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