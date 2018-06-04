Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25

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Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон, передало агентство EFE. Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным властей, в убежищах были размещены 653 человека из потенциально уязвимых районов: 378 - в департаменте Эскуинтла, 275 - в Сакатепекесе. Сведений о наличии пропавших без вести нет.

В Гватемале объявлен высокий уровень опасности, а в трех ее департаментах (Чимальтенанго, Эскуинтле и Сакатепекесе) - максимальный. К настоящему времени последствия продолжающегося извержения затронули более чем 1,7 млн человек.

Согласно оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Это извержение стало одним из наиболее мощных за последние годы, пишет ТАСС.

Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится всего в нескольких десятках километров от столицы республики.