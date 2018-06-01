Суд оставил Вышинского под арестом

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Апелляционный суд Херсонской области отказал защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в жалобе на его арест на два месяца. Соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу, сообщает ТАСС.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья.

По мнению коллегии, "следственный судья пришел к правильным выводам" относительно необходимости содержания Вышинского под стражей, а доводы защиты во внимание приняты не были. Решение вступило в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

До оглашения вердикта апелляционной инстанции Вышинский обратился из зала суда к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Вышинский гражданин Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. Главред также устно обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие для его освобождения.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Более 40 сотрудников "РИА Новости Украины" вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Вышинский был задержан в Киеве у подъезда своего дома и этапирован в Херсон, его подозревают в государственной измене. 17 мая херсонский суд арестовал его сроком на 60 дней без права внесения залога. Защита Вышинского подала жалобу на решение суда.