Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Суд оставил Вышинского под арестом

Суд оставил Вышинского под арестом

Пятница, 01 Июня 2018 17:00
Суд оставил Вышинского под арестом Фото из открытых источников

Апелляционный суд Херсонской области отказал защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в жалобе на его арест на два месяца. Соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу, сообщает ТАСС.

 

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья.

 

По мнению коллегии, "следственный судья пришел к правильным выводам" относительно необходимости содержания Вышинского под стражей, а доводы защиты во внимание приняты не были. Решение вступило в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

 

До оглашения вердикта апелляционной инстанции Вышинский обратился из зала суда к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Вышинский гражданин Украины и России, второе гражданство он получил в 2015 году. Главред также устно обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие для его освобождения.

 

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". Более 40 сотрудников "РИА Новости Украины" вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Вышинский был задержан в Киеве у подъезда своего дома и этапирован в Херсон, его подозревают в государственной измене. 17 мая херсонский суд арестовал его сроком на 60 дней без права внесения залога. Защита Вышинского подала жалобу на решение суда.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги суд
Главное за сутки
Суд оставил Вышинского под арестом Суд оставил Вышинского под арестом Апелляционный суд Херсонской области отказал защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в жалобе на его арест на два месяца. Соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу, сообщает ТАСС.…
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…

Читайте также
Россия ответит на размещение в Польше американской базы Россия ответит на размещение в Польше американской базы Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявили в Кремле в связи с планами Варшавы создать базу США на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России…
В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием В Швеции принят закон, который признает интим без согласия изнасилованием Интимная близость считается изнасилованием, если один из партнеров не дал своего согласия — решили шведские парламентарии. То есть, если кроме четкого согласия в процессе не было никаких угроз или проявлений…
Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской…
Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.